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Общество

267 нелегальных мигрантов выдворили из России псковские приставы

В прошлом году псковские судебные приставы выдворили из России 267 мигрантов. Все эти иностранцы незаконно находились в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Так, административному выдворению подвергались граждане Вьетнама, Белоруссии, Пакистана, Шри-Ланки, Таджикистана, Узбекистана, Эквадора, Нигерии, Молдавии, Непала, Судана, Латвии, Сенегала, Ганы, Ирака, Туркменистана, Египта, Бангладеша, Армении, Великобритании и Ирана.

После выдворения данные иностранные граждане в течение пяти лет не смогут въехать на территорию России.

Наиболее распространенными правонарушениями иностранных граждан влекущих административное выдворение являются статья 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране) и статья 18.2 КоАП РФ (нарушение режима в пограничной зоне).

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