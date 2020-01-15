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Общество

Почти 19 тонн датского говяжьего жира не пропустили в Псковскую область

В Пыталовском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пресекли ввоз 18,7 тонн датского говяжьего жира, который следовал в Казахстан.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе досмотра инспекторы Россельхознадзора установили, что вместо заявленного в документах и указанного на маркировке товара говяжьего жира, внутри коробки был обнаружен замороженный блок, состоящий из кусков различной формы, с преобладающим содержанием мышечной ткани темно-красного цвета.

Ввоз 18,7 тонн датского говяжьего жира на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлены акты о возврате груза.

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