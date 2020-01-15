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Общество

Более 100 псковичей госпитализировали с признаками ОРВИ за неделю

С 6 по 12 января в Псковской области 101 человек был госпитализирован с признаками ОРВИ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего за 7 дней в регионе заболели ОРВИ 2 тысячи 348 человек, заболеваемость ниже недельного эпидемического порога на 25,2%. В Пскове такой диагноз поставили 1 тысячи 219 обратившимся, это ниже недельного эпидемического порога на 3,7%.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне, отметили специалисты. За неделю обследованы 3 больных с признаками ОРВИ: у 2 выявлен парагрипп (1,3).

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