Почти 10 млн рублей перечислила инспекция гостехнадзора в бюджет Псковской области в 2019 году

22:28, 15 января 2020, ПАИ

В прошлом году инспекция гостехнадзора перечислила в бюджет Псковской области более 9,9 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

По состоянию на 1 января, в инспекции зарегистрированы 17 тысяч 93 самоходных машин и прицепов к ним, что на 247 единиц больше, чем в 2018 году. Также за год были зарегистрированы 1 тысяча 356 машин. Вместе с тем растет и количество снятой с учета техники – 1 тысяча 12 единиц, в том числе в связи с утилизацией – 104 единицы.

За 2019 год выданы 2 тысячи 828 удостоверений тракториста-машиниста, что на 602 удостоверения больше, чем в 2018 году. Выросло и количество экзаменов на право управления самоходных машин. Впервые выданы 953 удостоверения после обучения.

Технический осмотр прошли 9 тысяч 336 единиц техники. В основном отрицательную динамику прохождения технического осмотра показывают физические лица. Высокий уровень проведенных технических осмотров отмечен в Бежаницком, Гдовском, Дедовичском, Дновском, Палкинском, Порховском, Плюсском, Куньинском, Стругокрасненском, Усвятском районах и в Пскове, отметили специалисты.

Кроме того, за год выявлены более 200 нарушений правил и норм эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, и прицепов к ним. Привлечены к административной ответственности 224 физических и юридических лица. Общая сумма административных взысканий составила 244 тысячи 400 рублей.