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Общество

Михаил Ведерников анонсировал новые возможности по использованию регионального маткапитала

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал новые возможности по использованию регионального маткапитала. Об этом он сообщил в своем «Инстаграме».

«Очень сильное выступление президента. Послание Федеральному Собранию содержало в себе беспрецедентное число новых социальных мер для улучшения демографии и повышения благосостояния семей с низкими доходами. Каждое решение особенно остро востребовано в Псковской области, и мы сделаем всё необходимое с нашей стороны для оперативного запуска федеральных программ внутри региона. Озвученные проблемы мы хорошо понимаем, а потому тоже не сидим сложа руки и подготовили долгожданное нововведение для многодетных семей региона», - отметил губернатор.

В этом году на расширение возможностей регионального материнского капитала планируется направить более 20 млн рублей. «С 1 марта держатели маткапитала смогут получать социальную карту, по которой ежегодно до 20 тысяч рублей можно будет использовать на покупку лекарств, школьных принадлежностей и строительных материалов», - уточнил Михаил Ведерников.

Эти нововведения будут актуальны для более чем 5 тысяч многодетных матерей, проживающих в Псковской области.

«В ближайшем будущем на рабочей встрече с банками и УФАС обсудим финальные технические детали, а также выберем партнёров проекта. В перспективе рассчитываем на дальнейшее расширение возможностей маткапитала – новая карта может стать эффективным инструментом поддержки семей Псковской области», - добавил губернатор.

 

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