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Общество

Прибор для реабилитации после инсульта и травм создали российские учёные

Российские учёные разработали прибор для проведения медицинской реабилитации, который позволяет пациентам заново научиться ходить. Он необходим для тех, кто перенёс инсульт, получил травмы позвоночника или ранения в результате ДТП, пишет газета «Известия».

Прибор основан на действии особых токов, благодаря которым через кожу в спинной мозг поступают сигналы необходимой силы, при этом процедура является безболезненной. Устройство предполагается использовать вместе с подвесной системой, в которой пациент будет закреплён в положении, нужном для занятий.

Прибор уже протестировали на животных и добровольцах. В этом году планируется провести его клинические испытания, а в следующем - выпустить промышленный образец.

Ожидается, что новое устройство будет стоить в два раза дешевле, чем применяемые сейчас экзоскелеты.

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