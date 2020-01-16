День открытых дверей в музее-квартире Спегальского в Пскове состоится 17 января

09:26, 16 января 2020, ПАИ

17 января в Мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове состоится день открытых дверей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В этот день вход в мемориальный музей-квартиру Спегальского будет свободным.

17 января исполнится 51 год со дня смерти Юрия Спегальского. В 11:00 запланировано традиционное возложение цветов на могиле архитектора-реставратора на кладбище у храма Жен Мироносиц.

Юрий Спегальский родился в Пскове в 1909 году. Его бабушка Печенко владела палатами XVII века, там будущий исследователь гражданской архитектуры XVII века провёл почти всё детство. Его отец Пётр Спегальский был мастером декоративной лепки.

Первая научная работа Юрия Спегальского о самобытности древней псковской архитектуры была напечатана еще в школьные годы в краеведческом альманахе «Познай свой край». Интерес к строительному делу привел его на учебу сначала в Академию художеств в Ленинграде, а затем в Институт инженеров коммунального строительства. После окончания вуза Юрий Спегальский работал в Пскове. В 1936 году он занимался реставрацией Гремячей башни, в 1939-1940 годах палаты XVII века – Дом Меншикова.

В 1944 году Спегальский вернулся из Ленинграда в Псков восстанавливать разрушенный город путем создания архитектурных заповедников с охранными зонами, что позволило сохранить памятники в новой застройке. В это время он работал начальником Инспекции по охране памятников. В 1946 году создал и возглавил Псковские реставрационные мастерские. Верхолазным способом, без лесов, восстановил главы Троицкого и Спасо-Преображенского соборов. Его мастерская в 1946-1947 годах работала на 9 объектах. Реставрация Юрием Спегальским церкви Николы со Усохи является примером научной реставрации памятников для всех архитекторов.

В 1946 году он выпустил свою первую книгу «Псков. Историко-архитектурный очерк». В это время он создал более 10 проектов реставрации памятников Пскова.

В 1948 году Юрий Спегальский вернулся в Ленинград, защитил диссертацию кандидата архитектуры по псковскому гражданскому зодчеству XVII века (1951), работал сначала в Академии архитектуры, а затем в Институте археологии АН СССР (1958-1968), не переставая заниматься архитектурой древнего Пскова. В 1963 году выпустил книги «Псковские каменные здания XVII века», «Псков. Художественные памятники». Последняя книга, выдержав еще два издания, до сих пор пользуется непререкаемым авторитетом у специалистов, изучающих древний Псков.

В Ленинграде он делал вещи для собственной квартиры, которые напоминали бы ему о Пскове. Он построил изразцовую печь по образцу псковских печей XVII века, расписал столешницу сценами из псковской средневековой жизни и текстами, выполненными древнерусской вязью.

В сентябре 1968 года Юрия Спегальского пригласили в Псков главным архитектором реставрационных мастерских. Он приехал с планом реставрационных работ на 12 лет.

Юрий Спегальский умер 17 января 1969 года.