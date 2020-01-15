Алкоголь украла из магазина 18-летняя псковичка

10:55, 16 января 2020, ПАИ

Сотрудники Росгвардии задержали девушку, подозреваемую в краже алкоголя из магазина на улице Народной в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. Инцидент произошел 15 января около 9:00.

Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия прибыл патрулирующий прилегающую территорию наряд вневедомственной охраны.

Стражи правопорядка задержали 18-летнюю жительницу областной столицы и передали её в территориальный отдел полиции.