О православных писателях начнут рассказывать в Пскове с 25 января

09:47, 16 января 2020, ПАИ

Цикл лекций о русских православных писателях начнется в Пскове с 25 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Лекции прочтет преподаватель лицея №4 «Многопрофильный» Анастасия Иванова — слушатель Московской православной духовной академии. Все желающие смогут раскрыть для себя «с неожиданной стороны классиков, хорошо известных каждому, узнать новые имена в мире русской литературы, обратиться к произведениям, которые ярче и глубже раскрывают личность автора».

Занятия будут проходить по субботам в 16:45 в здании Воскресной школы храма святых Жен мироносиц. Лекция открыты и бесплатны.

«Вы заново откроете для себя мир удивительно глубокой, мудрой русской литературы. С радостью ждем вас!» — добавили в пресс-службе.