Оксана Федорова анонсировала выход нового клипа

10:05, 16 января 2020, ПАИ

Уроженка Пскова, победительница конкурса Мисс Вселенная – 2002, телеведущая и певица Оксана Федорова 15 января рассказала о выходе нового клипа на песню «Quisaz». Исполняет композицию она на испанском языке. Об этом Оксана Фёдорова написала на своей странице в сети Instagram. К посту телеведущая прикрепила небольшой отрывок будущего клипа.

«Эта песня кубинского композитора давно завоевала сердца миллионов ценителей музыки по всему миру», - отметила Оксана Федорова, добавив, что клип выйдет на YouTube канале.

Также телеведущая добавила, что с особым трепетом относится к это работе и будет рада откликам подписчиков.