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Общество

Оксана Федорова анонсировала выход нового клипа

Уроженка Пскова, победительница конкурса Мисс Вселенная – 2002, телеведущая и певица Оксана Федорова 15 января рассказала о выходе нового клипа на песню «Quisaz». Исполняет композицию она на испанском языке. Об этом Оксана Фёдорова написала на своей странице в сети Instagram. К посту телеведущая прикрепила небольшой отрывок будущего клипа.

«Эта песня кубинского композитора давно завоевала сердца миллионов ценителей музыки по всему миру», - отметила Оксана Федорова, добавив, что клип выйдет на YouTube канале.

Также телеведущая добавила, что с особым трепетом относится к это работе и будет рада откликам подписчиков.

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