С историей псковской иконы XVI века познакомились на встрече «Погружение в церковное искусство»

11:32, 16 января 2020, ПАИ

Третье совместное мероприятие подворья Псково-Печерского монастыря и Псковского музея-заповедника из цикла «Погружение в церковное искусство» состоялось 15 января в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации представители подворья монастыря, на этот раз на встрече говорили об истории иконы «Крещение Господне XVI века».

Перед обсуждением для пришедших выступил мужской квартет под управлением Юрия Герасимова.

«После песнопений Мария Дубровская сделала подробный и очень понятный искусствоведческий анализ иконы. Затем о духовной составляющей праздника рассказал настоятель подворья Псково-Печерского монастыря отец Анатолий. В заключение выступил квартет матушек из Спасо-Елиазаровского монастыря, они исполнили Рождественские колядки», - рассказали организаторы вечера.