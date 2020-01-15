Более тонны алкоголя без лицензии изъяли в Пскове

11:02, 16 января 2020, ПАИ

В Пскове полицейские изъяли из незаконного оборота более тонны алкоголя, который продавался без лицензии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Спиртное без лицензии реализовывалось в кафе на улице Юбилейной. Здесь стражи порядка изъяли из незаконного оборота более 1 тысячи 113 литров алкоголя, в том числе 751 литр вина, 247 литров водки, 92 литра коньяка и 17 литров виски.

В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку. В отношении руководителя кафе будет составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ.