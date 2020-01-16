Около 200 деревьев высадят у Мирожского монастыря в Пскове

12:07, 16 января 2020, ПАИ

Около 200 деревьев, включая ивы, клены, березы и черемуху, высадят у Мирожского монастыря в Пскове после завершения благоустройства прилегающей к нему территории. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, также высадят около 100 кустарников — розу, боярышник и бузину.

Помимо этого, рабочие посеют травы на площади 36 тысяч квадратных метров.

В настоящее время ведутся работы по санации и спилу деревьев между обителью и Красноармейской набережной, затем начнется установка открытой и закрытой дренажных систем, а также канализационной фильтрующей системы.

Председатель городского комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Кристина Кобызь рассказала, что в рамках проекта благоустройства также расширят русло реки Мирожки и сделают остров.

Благоустрйоство территории, которое планируется закончить в октябре, проходит в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов.