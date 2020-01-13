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Пять медалей привезли псковичи с первенства СЗФО по легкой атлетике

Псковские спортсмены выиграли пять медалей на первенстве Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике в помещении. Соревнования проходили в легкоатлетическом манеже Ярославля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Так, спортсменка детско-юношеской спортивной школы Острова Елизавета Николаева завоевала две золотых медали среди спортсменов 2003-2004 годов рождения на дистанции 2 тысячи метров с барьерами и дистанции 3 тысячи метров. Ещё одно «золото» выиграл воспитанник великолукской детско-юношеской спортивной школы № 1 «Атлетика» Андрей Лопатенков. Он победил в семиборье среди юношей до 18 лет.

Кроме того, спортсменка детско-юношеской спортивной школы «Надежда» Елизавета Никитина заняла второе место на дистанции 60 метров среди девушек 2003-2004 годов рождения. А её коллега из той же спотивной школы Вероника Веселова завоевала «бронзу» в дисциплине «тройной прыжок».

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