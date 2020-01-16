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Общество

Фреш-маркет «Корзинка» радует псковичей скидками

Фреш-маркет «Корзинка» - фермерский рынок в ТРК «Акваполис» радует псковичей скидками, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации комплекса.

«За первые недели работы он получил популярность не только за разнообразие ассортимента, комфортные условия покупок (современный торговый зал, подземный паркинг, лифт), но и за выгодные акции для покупателей. Получив массу положительных отзывов о востребованности акций, участники проекта фермерского рынка продолжают радовать покупателей выгодными предложениями», - рассказали в администрации торгового комплекса.

- колбаса копченая «Из печи» — 389 рублей за кг вместо 475 рублей;

- сыр «Сливочный» 50% жирности (производитель Ставрополь) — 395 рублей за кг вместо 465 рублей;

 - хурма азербайджанская крупная — 150 рублей вместо 170 рублей;

- филе куриное — 199 рублей за кг вместо 265 рублей.

Фреш-маркет «Корзинка» располагается на первом этаже ТРК «Акваполис». Время работы с 10:00 до 21:00.

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