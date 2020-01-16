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Общество

Бродячие собаки пугают жителей Островского района

Фото автора обращения на сайте губернатор60.рф

Жители Островского района и военного городка «Остров — 3» опасаются бродячих собак, которые в стаях нападают на детей и взрослых. Обращение с просьбой решить вопрос с отловом опасных животных опубликовано на сайте губернатор60.рф.

«Уже много покусанных детей, — сообщил автор обращения. — Все дети были доставлены в учреждение здравоохранения для проведения вакцинации и оказания медицинской помощи». По его словам, на улицу стало «страшно выходить».

Фото автора обращения на сайте губернатор60.рф

Отмечается, что собаки кусают детей около школ. Часто они сбиваются в большие стаи именно на улице Фестивальной, где расположено общеобразовательное учреждение. «Мы опасаемся за жизнь наших детей», — говорится в обращении.

Рост численности бродячих собак автор связывает с произошедшими изменениями в законодательстве, отменой эвтаназии, нехваткой зооприютов и средств, выделяемых им.

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