Бродячие собаки пугают жителей Островского района

13:41, 16 января 2020, ПАИ

Жители Островского района и военного городка «Остров — 3» опасаются бродячих собак, которые в стаях нападают на детей и взрослых. Обращение с просьбой решить вопрос с отловом опасных животных опубликовано на сайте губернатор60.рф.

«Уже много покусанных детей, — сообщил автор обращения. — Все дети были доставлены в учреждение здравоохранения для проведения вакцинации и оказания медицинской помощи». По его словам, на улицу стало «страшно выходить».

Отмечается, что собаки кусают детей около школ. Часто они сбиваются в большие стаи именно на улице Фестивальной, где расположено общеобразовательное учреждение. «Мы опасаемся за жизнь наших детей», — говорится в обращении.

Рост численности бродячих собак автор связывает с произошедшими изменениями в законодательстве, отменой эвтаназии, нехваткой зооприютов и средств, выделяемых им.