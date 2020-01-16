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Общество

До одного месяца сократится зима в странах Балтии к середине века

Финские ученые предвещают короткую зиму странам Балтии к середине века. Как пишет Delfi (Латвия), зима будет начинаться в январе и заканчиваться в середине февраля.

Сокращение зимы связано с потеплением климата. В исследовании финских ученых также говорится, что чаще будут годы без метеорологический зимы, а именно – температура не будет падать ниже нуля.

В связи с этим зима будет заканчиваться раньше, уступая дорогу весне, которая будет наступать раньше на месяц. Лето в Северной Европе будет становиться длиннее. Период со средней температурой воздуха выше +10 градусов в 2040-2069 годах будет наступать в конце апреля и заканчиваться в октябре.

Авторы исследования добавили, что в ближайшие годы лето в странах Балтии можеть стать на 10 дней длиннее, а зима – на 20 дней короче. В целом 2019 год в Европе был зафиксирован как самый тёплый за все время метеонаблюдений.

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