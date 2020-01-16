Пользователи соцсетей обеспокоены вырубкой деревьев вблизи памятника Герою Советского Союза в Великолукском районе

14:36, 16 января 2020, ПАИ

Псковский исследователь, руководитель проектов фонда «Достоверная история» Андрей Иванов обеспокоен вырубкой деревьев у деревни Першино Великолукского района, где расположен памятник Герою Советского Союза Матвею Кузьмину.

По словам исследователя, здесь начаты некие масштабные работы, ведется расчистка территории. Он предполагает, что участок очищают под строительство. Соответствующая запись появилась на его странице в Facebook.

Корреспондент Псковского агентства информации связался с главой волости, на территории которой расположен памятник Матвею Кузьмину.

«Информация не соответствует действительности, - с уверенностью заявила глава волости Любовь Никифорова. – На данный момент там осуществляется ремонт дороги «Великие Луки – Першино». В процессе ремонтных работ подрядчик частично вырубил кустарник вдоль дороги, однако ни о какой вырубке деревьев поблизости с памятником Матвею Кузьмину речи не идёт. Никаких ферм тут строиться не будет».

Матвей Кузьмин известен как герой, повторивший подвиг Ивана Сусанина. 13 февраля 1942 года командир немецкого батальона потребовал у 83-летнего Матвея Кузьмина выступить проводником и вывести часть к занятой советскими войсками деревне Першино. Мужчина послал в Першино своего внука Васю, чтобы тот предупредил советские войска, и назначил им место для засады у деревни Малкино. В результате немецкий батальон попал под пулемётный огонь и понёс огромные потери. Сам Кузьмин был убит немецким командиром.

В 1954 году состоялось торжественное перезахоронение останков героя на братском кладбище города Великие Луки.