Более 3500 партий импортной животноводческой продукции проверил Россельхознадзор в Псковской области в декабре

14:32, 16 января 2020, ПАИ

Более 3,5 тысяч партий импортной животноводческой продукции, произведенной в 34 странах-экспортерах, проверили сотрудники Россельхознадзора в Псковской области в декабре 2019 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что при перемещении 22 партий указанной продукции Россельхознадхор выявил нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза.

Чаще всего нарушения выявлялись при проверке ветеринарной документации. Также имелись факты отсутствия или несоответствия маркировки, пломб, информации о дате выработки.

В пресс-службе пояснили, что с нарушениями ветеринарного законодательства в Россию пытались ввезти рыбную, молочную и мясную продукцию, готовую пищевую продукцию, а также кормовые добавки. Свыше 167 тонн продукции животного происхождения ведомство возвратило отправителям.