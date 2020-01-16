Зима в псковском спорте: Кто видел снег и какие соревнования отменены

16:00, 16 января 2020, ПАИ

Что делают лыжники и биатлонисты в условиях аномально теплой псковской зимы 2019-2020 года, ведь на территории всего региона сегодня нет снега. Ответ на этот вопрос Псковскому агентству информации дал руководитель псковского Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта Сергей Волощук.

В спортивном календаре на 2020 год по традиции лыжные и биатлонные чемпионаты и первенства Псковской области назначались на середину января. Однако снег в этом году не выпал ни в Острове, ни в Невеле, ни в Стругах Красных - традиционных местах проведения областных соревнований. Федерации по зимним видам переносят соревнования до лучших времен.

«Сейчас молодые спортсмены тренируются в залах и на лыжероллерах - что поделать раз такая зима. Хотя на базе «Юность» Павел Мищенков ждет морозы, держит трассы наготове», - рассказал Сергей Волощук.

Вне погодных катаклизмов оказались спортсмены сборники Псковской области. Анастасия Калина и Антон Свотин участвуют в Сибири и на Урале в этапах Чемпионата и Кубка России по биатлону. Лучшие лыжники и биатлонисты юниоры ищут снег на сборах в Петрозаводске, Архангельске и других городах страны.

К слову, День зимних видов спорта в Псковской области пройдет в выходные 8 и 9 февраля.