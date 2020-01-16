Новый визовый центр открылся в Пскове

15:35, 16 января 2020, ПАИ

Новый визовый центр открылся в Пскове. Как сообщается на сайте консульства Латвии, документы для оформления визы теперь можно подать не только в дипломатическом представительстве на улице Народной, но и в визовом центре на Коммунальной, 15 Б (первый этаж).

Центр принимает посетитетелей в рабочие дни с 9:00 до 17:00. Визовым заявителям для подачи документов на получение Шенгенской визы необходимо записаться предварительно. Запись производится здесь. После заполнения резервации ее необходимо распечатать. Для получения визы в срочном порядке записаться можно по телефону 8 (8112) 72-53-90 с 10:00 до 13:00. Для групп людей или членов семьи каждый человек должен быть записан отдельно.

Запись на подачу документов может осуществить сама персона или любое доверенное лицо.

С 1 февраля, граждане, желающие оформить визу, могут также подать документы непосредственно в консульство по предварительной записи. Номер телефона для записи: 8-800-250-49-36. Запись осуществляет визовый центр.

Без предварительной записи заявления на выдачу визы будут приниматься только от следующих категорий граждан:

- дети и супруги граждан и неграждан Латвии, этнические латыши, ливы, их супруги и дети;

- члены семей граждан стран - членов Европейского Союза, Европейской Экономической Зоны и Швейцарской Конфедерации;

- лица, целью поездки которых является болезнь или похороны родственника в Латвии;

- должностные лица федеральных, региональных и муниципальных органов Российской Федерации – для лиц, отправляющихся в служебные поездки в Латвию;

- аккредитованные в Российской Федерации сотрудники иностранных дипломатических, консульских представительств и международных организаций;

- лица, запрашивающие Шенгенскую визу для путешествия в Словению;

- лица, запрашивающие разрешение на приграничное передвижение;

- лица, запрашивающие миграционную визу категории D.

Помимо оплаты самой визы (35 евро), визовый центр взимает сбор в размере 15 евро (в рублях по курсу ЦБ РФ).