Против краткосрочных трудовых договоров с преподавателями вузов выступило Минобрнауки

17:04, 16 января 2020, ПАИ

В российских высших учебных заведениях рекомендовано сократить количество заключаемых с преподавателями краткосрочных трудовых договоров. Как пишет ТАСС, соответствующее предложение направлено из Минобрнауки в адрес руководства вузов, ввести подобное ограничение предложено с февраля 2020 года.

Методические рекомендации по оформлению «эффективных контрактов» с педагогическими работниками направят в вузы в следующем месяце. Отмечается, что ранее необходимость заключения краткосрочных контрактов можно было объяснить тем, что руководство учебных заведений не могло планировать фонд оплаты труда на более длинный цикл.

В настоящее время внедряется практика доведения вузам объемов финансирования на длительные периоды, поэтому есть все возможности заключать трудовые договоры с педагогами на продолжительное время, которое сопоставимо со сроками реализации образовательных программ.

В ведомстве добавили, что образовательные организации обладают автономией, а это означает самостоятельность, помимо прочего, в части приема на работу преподавателей.