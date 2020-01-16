0
16:40
Дмитрий Медведев стал зампредседателя Совбеза
16:27
Михаил Мишустин назначен председателем правительства России
15:30
Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России
00:59
Большая перемена
19:39
Владимир Путин подписал указ об отставке правительства
19:24
Президент РФ представил кандидатуру на должность премьер-министра
16:53
Правительство РФ подало в отставку
Еще новости
Политика

Соцзащита отреагировала на обращение в соцсетях и помогла одинокому старику в Пскове

В комитете по социальной защите Псковской области через аккаунт ведомства в Инстаграме обратилась жительница Пскова Наталья Б. с просьбой помочь одинокому старику, которого она встретила на улице.

«Совершенно незнакомый дедушка представился Николаем Петровичем (фамилия есть в распоряжении редакции — ПАИ). Сказал, что живет один, в районе горводоканала. Он весь больной, неухоженный, еле ходит. Очень прошу, помогите, пожалуйста», - написала псковичка.

В комитете по социальной защите отметили, что принимают обращения вне зависимости от того, по какому каналу они поступили. «Мы уточнили у обратившейся женщины адрес пожилого человека. На следующей день наши специалисты выехали к нему домой. Сейчас решаем вопрос о госпитализации Николая Петровича, ему действительно нужна медицинская помощь. Держим ситуацию на контроле», - сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве.

Отметим, что практически все региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления имеют свои аккаунты в основных социальных сетях. Обращения на данных площадках граждан с проблемами и вопросами являются обязательными для реагирования. Такую установку своим подчиненным неоднократно давал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который и сам отвечает псковичам, в частности, обратившихся к нему в аккаунт главы региона в Инстаграме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Дмитрий Медведев стал зампредседателя Совбеза
16 января 2020
Дмитрий Медведев стал зампредседателя Совбеза
Михаил Мишустин назначен председателем правительства России
16 января 2020
Михаил Мишустин назначен председателем правительства России
Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России
16 января 2020
Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России
Владимир Путин подписал указ об отставке правительства
15 января 2020
Владимир Путин подписал указ об отставке правительства
Президент РФ представил кандидатуру на должность премьер-министра
15 января 2020
Президент РФ представил кандидатуру на должность премьер-министра
Правительство РФ подало в отставку
15 января 2020
Правительство РФ подало в отставку
Александр Котов: Собрание готово оперативно изменить законодательство региона для выполнения поставленных президентом задач
15 января 2020
Александр Котов: Собрание готово оперативно изменить законодательство региона для выполнения поставленных президентом задач
Бесплатным горячим питанием обеспечат всех российских школьников 1 - 4 классов
15 января 2020
Бесплатным горячим питанием обеспечат всех российских школьников 1 - 4 классов

Идет загрузка...