Соцзащита отреагировала на обращение в соцсетях и помогла одинокому старику в Пскове

17:16, 16 января 2020, ПАИ

В комитете по социальной защите Псковской области через аккаунт ведомства в Инстаграме обратилась жительница Пскова Наталья Б. с просьбой помочь одинокому старику, которого она встретила на улице.

«Совершенно незнакомый дедушка представился Николаем Петровичем (фамилия есть в распоряжении редакции — ПАИ). Сказал, что живет один, в районе горводоканала. Он весь больной, неухоженный, еле ходит. Очень прошу, помогите, пожалуйста», - написала псковичка.

В комитете по социальной защите отметили, что принимают обращения вне зависимости от того, по какому каналу они поступили. «Мы уточнили у обратившейся женщины адрес пожилого человека. На следующей день наши специалисты выехали к нему домой. Сейчас решаем вопрос о госпитализации Николая Петровича, ему действительно нужна медицинская помощь. Держим ситуацию на контроле», - сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве.

Отметим, что практически все региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления имеют свои аккаунты в основных социальных сетях. Обращения на данных площадках граждан с проблемами и вопросами являются обязательными для реагирования. Такую установку своим подчиненным неоднократно давал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который и сам отвечает псковичам, в частности, обратившихся к нему в аккаунт главы региона в Инстаграме.