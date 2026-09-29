Елена Синёва: На первой сессии Заксобрания Псковской области чувствовалась преемственность

20:49, 29 сентября 2026, ПАИ

Первая сессия Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва состоялась сегодня. Итоги заседания прокомментировала депутат, директор псковской гимназии № 29 Елена Синёва, сообщает корреспондент ПАИ.

«Состоялась первая сессия Законодательного Собрания Псковской области. Я впервые в такой большой аудитории с таким большим количеством политиков, представителей законодательной власти. Сегодня я испытываю самые тёплые чувства, потому что ощущается преемственность, наставничество более мудрых политиков, передача опыта. Также решали официальные вопросы: определяли структуру нового Законодательного Собрания восьмого созыва», – сказала Елена Синёва.

На прошедшем заседании депутаты единогласно утвердили структуру регионального парламента. Согласно принятому решению, в Заксобрании будет работать пять комитетов: по социальной политике, по бюджету, финансам и налоговой политике, по агропромышленному комплексу и землепользованию, по региональной политике и местному самоуправлению, по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту.

Помимо этого, в структуру войдут комиссия по делам защитников Отечества, комиссия по молодёжной политике, связям с общественными организациями и патриотическому воспитанию, комиссия по депутатской этике, комиссия по инвестиционной деятельности, поддержке малого и среднего предпринимательства, комиссия по достоверности сведений о доходах и противодействию коррупции.

С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания читайте в инфографике здесь.