Михаил Ведерников обратился к депутатам нового созыва

14:36, 29 сентября 2026, ПАИ

Одной из первых важных задач, которая встанет перед новым созывом Законодательного Собрания Псковской области, станет подготовка и принятие бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, заявил губернатор Михаил Ведерников на первой сессии восьмого созыва сегодня, 29 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.

Глава региона поприветствовал депутатов и отметил, что это первый созыв, избранный под новым названием – как Законодательное Собрание Псковской области. Выборы он назвал сложными: несмотря на беспрецедентное давление и прямые угрозы, 53 % избирателей проголосовали за своих кандидатов, что на 10 % больше, чем пять лет назад. По словам Ведерникова, это говорит о высоком доверии к избирательной системе, власти в целом и к Заксобранию в частности, и накладывает особую ответственность на тех, кому предстоит работать в сложный исторический период.

Михаил Ведерников напомнил, что в региональном парламенте представлены пять партий, у каждой свои взгляды на развитие региона, программы и приоритеты. «Но главная задача у нас одна – обеспечить рост экономики, повышение собственной доходной базы, развитие и благоустройство территории, как следствие, повышение уровня и качества жизни наших людей. Очевидно, что решения порой будут сложными, компромиссными, но эти решения, как и все предыдущие годы, мы будем искать вместе с депутатами», – подчеркнул губернатор.

Почти 15 лет подряд, три созыва, Собрание возглавлял Александр Котов. «Александр Алексеевич, спасибо огромное за годы конструктивной совместной работы. Мы работали в постоянном взаимодействии. Отдельные слова благодарности – за вашу постоянную и неизменную поддержку. Вас глубоко уважают и депутаты всех фракций, и члены правительства, и, конечно, жители нашей Псковской области», – сказал губернатор. Новому председателю Борису Елкину Ведерников пожелал держать заданный высокий темп работы. «Борис Андреевич, тоже поздравляю вас с избранием. Мы с вами уже многое сделали вместе, приводили в порядок дорожную сферу, благоустраивали и активно развивали город Псков. Теперь перед вами новая, сложная и очень важная задача, но вас хорошо знают, уверен, что ваш опыт, профессионализм и, самое главное, неравнодушие позволят показать достойный результат», – отметил он.

Поздравил Ведерников и Наталью Мельникову, которой депутаты восьмого созыва вновь доверили представлять область в Совете Федерации. «У вас большой опыт работы в социальной сфере, хорошие знания, компетенции. И наши инициативы, которые вы отстаиваете на федеральном уровне, уже помогли многим тысячам жителей региона», – сказал губернатор.

Заместителю председателя Собрания, председателям комитетов и всем депутатам он пожелал плодотворной работы. «Первое и главное – это подготовка и принятие бюджета 2027-го и планового периода 2028/29 годов. Время традиционно напряженное, но вместе будем досконально отрабатывать возможности нашей экономики, – заявил Ведерников. – Рассчитываю, что с новым созывом наше сотрудничество станет еще крепче и результативнее. Желаю всем сил, терпения и успехов на благо нашей любимой Псковской области».

Напомним, сегодня, 29 сентября, в Пскове прошло первое заседание восьмого созыва Законодательного Собрания Псковской области. На сессии парламентарии утвердили структуру Собрания, избрали спикера, его заместителей, представителя законодательного органа в Совете Федерации, председателей комитетов и комиссий, а также сформировали их персональный состав. Также в Законодательном Собрании Псковской области зарегистрировали пять фракций.

С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.