Михаил Ведерников поблагодарил Александра Котова за совместную работу

20:01, 29 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил председатель Законодательного Собрания Псковской области седьмого созыва Александра Котова поблагодарил за совместную работу. Об этом он написал в своём канале в MAX.

«Почти 15 лет областной парламент возглавлял Александр Котов. Председателя трёх созывов глубоко уважают и депутаты всех фракций, и члены правительства, и жители региона. Всё это время законодательная и исполнительная власть отработали как настоящие партнёры и сообща прошли все вызовы последних лет», – отметил глава региона.

Он также выразил слова благодарности за совместные годы работы в постоянном конструктивном взаимодействии и неизменную личную поддержку.

«Новому председателю предстоит держать заданный высокий стандарт работы Заксобрания», – добавил Михаил Ведерников.

Напомним, сегодня, 29 сентября, в Пскове прошло первое заседание восьмого созыва Законодательного Собрания Псковской области. На сессии парламентарии утвердили структуру Собрания, избрали спикера, его заместителей, представителя законодательного органа в Совете Федерации, председателей комитетов и комиссий, а также сформировали их персональный состав. Также в Законодательном Собрании Псковской области зарегистрировали пять фракций.

С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.