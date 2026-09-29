Михаил Ведерников поблагодарил Александра Котова за совместную работу
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил председатель Законодательного Собрания Псковской области седьмого созыва Александра Котова поблагодарил за совместную работу. Об этом он написал в своём канале в MAX.
«Почти 15 лет областной парламент возглавлял Александр Котов. Председателя трёх созывов глубоко уважают и депутаты всех фракций, и члены правительства, и жители региона. Всё это время законодательная и исполнительная власть отработали как настоящие партнёры и сообща прошли все вызовы последних лет», – отметил глава региона.
Он также выразил слова благодарности за совместные годы работы в постоянном конструктивном взаимодействии и неизменную личную поддержку.
«Новому председателю предстоит держать заданный высокий стандарт работы Заксобрания», – добавил Михаил Ведерников.
Напомним, сегодня, 29 сентября, в Пскове прошло первое заседание восьмого созыва Законодательного Собрания Псковской области. На сессии парламентарии утвердили структуру Собрания, избрали спикера, его заместителей, представителя законодательного органа в Совете Федерации, председателей комитетов и комиссий, а также сформировали их персональный состав. Также в Законодательном Собрании Псковской области зарегистрировали пять фракций.
С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.
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