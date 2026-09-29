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Политика

«Слушать и слышать друг друга»: Александр Котов пожелал депутатам Заксобрания эффективной работы

Председатель Законодательного Собрания Псковской области седьмого созыва Александр Котов поздравил избранного главу регионального парламента восьмого созыва Бориса Елкина и отметил, что эта работа подразумевает под собой огромную ответственность и новые вызовы. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Александр Котов. Фото здесь и далее: ПАИ

«Борис Андреевич, поздравляю вас с избранием председателем Законодательного Собрания Псковской области. Ответственность всегда будет серьёзной: перед избирателями, перед регионом и страной. В Собрании нет вертикали, это коллегиальный орган, и председатель здесь первый среди равных. Только взаимное уважение, верное целеполагание и чёткая аргументация позволяют сохранить в парламенте баланс и его работоспособность, каждый депутат – это личность, а за каждой фракцией стоит доверие избирателей», – отметил он в ходе первой сессии Законодательного Собрания региона нового созыва.

Александр Котов посоветовал Борису Елкину не забывать заглядывать в историю Собрания, чтобы не повторять ошибки предшественников, внимательно изучить примеры непростых, а порой и весьма непопулярных решений, направленных на не кажущуюся выгоду, а на устойчивое развитие. «Если посчитаете необходимым обратиться за советом, то я всегда готов помочь. Ещё раз благодарю всех за работу, за дружбу, за то, что мы были настоящей командой. На вас лежит особая миссия, вам предстоит сохранить преемственность и на первых порах быть в каком-то смысле наставниками для впервые избранных депутатов», – обратился он к депутатам прошлого созыва.

Отдельно Александр Котов поблагодарил сотрудников аппарата за отлаженный механизм, глав муниципалитетов и руководителей исполнительных органов. «И конечно, отдельно хочу поблагодарить нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова. Спасибо вам за исключительно уважительный и конструктивный диалог, который был выстроен между правительством и Собранием, от которого зависело успешное взаимодействие исполнительной и законодательной власти. Желаю депутатам восьмого созыва Законодательного Собрания эффективной работы! Слушать и слышать друг друга. Всего вам самого доброго!» – заключил он.

Напомним, сегодня, 29 сентября, в Пскове прошло первое заседание восьмого созыва Законодательного Собрания Псковской области. На сессии парламентарии утвердили структуру Собрания, избрали спикера, его заместителей, представителя законодательного органа в Совете Федерации, председателей комитетов и комиссий, а также сформировали их персональный состав. Также в Законодательном Собрании Псковской области зарегистрировали пять фракций.

С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.

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