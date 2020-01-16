В номинациях «Призвание», «Талант» и «Рекорд» идёт наиболее активное голосование за участников премии «Народное признание-2019»

18:40, 16 января 2020, ПАИ

Активнее всего голосование за участников премии «Народное признание-2019» идёт в номинациях «Призвание», «Талант» и «Рекорд». На сайте Псковского агентства информации идет второй тур голосования. Принять участие в нем можно здесь>>>. Второй тур продлится до 18:00 26 января.

В номинации «Призвание» за победу борются создатель первого в Псковской области приюта для аистов «Дома белого аиста» Марина Сиденко - 449 голосов, фитнес-тренер Наталья Ефимова - 236 голосов, социальный работник Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и ТЫ» Игорь Дудоров - 260 голосов.

В номинации «Талант» на статуэтку претендуют детский хоровой коллектив «Ступени» из Опочки - 379 голосов, учащийся Детской школы искусств города Великие Луки, композитор Елисей Альт - 297 голосов, певица из Печор Марина Травкина - 342 голоса.

В номинации «Рекорд» проголосовать можно за учителя физкультуры из Струг Красных Ольгу Епифанову - 294 голоса, за директора Центра внешкольной работы Куньинского района, руководителя Центра тестирования ВФСК «ГТО» Сергея Арсеньева - 349 голосов или за 10-летниего чемпиона СЗФО по картингу Данилу Волкова - 198 голосов.

Сделав выбор в номинациях, необходимо ввести номер своего телефона в соответствующее поле на странице в конце таблицы для голосования и кликнуть на кнопку «Получить код».

Сгенерированный на сайте уникальный код следует отправить с мобильного телефона на номер +7 (992) 299-99-39. Стоимость исходящего sms определяется тарифным планом, дополнительная плата не взимается. Проверить, засчитан ли голос, можно еще раз введя свой мобильный номер и кликнув на кнопку «Проверить голос».

Отдать голос пользователь вправе один раз в течение тура с одного телефонного номера сотового оператора, зарегистрированного на территории РФ.

Если проголосовать не удалось, следует отправить письмо с темой «Голосование» и описанием проблемы на адрес redactor@informpskov.ru, указав номер телефона, с которого отправлялось SMS.

Помощь в организации голосования оказывает компания Tele2.

В Псковской области премия «Народное признание» вручается в 10-й раз. В этом году на соискание награды были поданы 120 заявок.

Победителей выберут в 12 номинациях путём сложения голосов, полученных номинантами во втором туре голосования, и голосов экспертов жюри, имена которых будут обнародованы в ближайшее время. Церемония награждения запланирована на 30 января.