Капремонт Пыталовской школы пройдет до начала следующего учебного года

20:20, 16 января 2020, ПАИ

Пыталовская общеобразовательная школа будет капитально отремонтирована в текущем году. В ближайшее время в здании начнутся противоаварийные работы. Об этом заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов во время рабочего выезда в муниципалитет в четверг, 16 января. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, школу он посетил по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

фото пресс-службы администрации Псковской области

Напомним, в декабре 2019 года в двух учебных классах на первом этаже школы были обнаружены трещины в несущих стенах. Оперативные меры по обеспечению безопасности детей были приняты незамедлительно. Часть здания с аварийными помещениями, а также кабинетами, которые находятся над ними на 2-м и 3-м этажах, была перекрыта.

фото пресс-службы администрации Псковской области

Александр Седунов осмотрел аварийные помещения и территорию школы. На совместной встрече с руководством учреждения, главой муниципалитета и родителями были детально рассмотрены вопросы выхода из сложившейся ситуации.

фото пресс-службы администрации Псковской области

Председатель комитета поблагодарил администрацию школы и руководство муниципалитета за оперативные, грамотные и продуманные действия. Он сообщил, что глава региона взял ситуацию на контроль, дав поручения профильным региональным ведомствам. К настоящему времени эксперты провели осмотр технического состояния наружных стен здания в местах появления трещин, который показал, что несущие конструкции находятся в устойчивом состоянии. В предварительном заключении обозначена необходимость усиления стены.

фото пресс-службы администрации Псковской области

«Ситуация экстраординарная, которая требует немедленного решения. Противоаварийные работы мы готовы начать в ближайшее время. Необходимо также понять причину появления трещин в конструкции. Для этого следует провести более глубокую и детальную экспертизу здания», — подчеркнул Александр Седунов.

фото пресс-службы администрации Псковской области

На проведение первоочередных противоаварийных мероприятий будет направлено более 700 тыс рублей. Работы предполагается осуществить в комплексе с капитальным ремонтом всего здания, который предусмотрен в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Образование».

Председатель комитета сообщил, что общестроительные работы планируется завершить до лета, а во время каникул закончить отделку внутренних помещений. «Все это позволит начать следующий учебный год в обновленной школе в режиме, комфортном для всех», — отметил Александр Седунов.

В ходе совещания он поручил руководству школы создать рабочую группу, в состав которой войдут представители районной власти, учителя и родители. Члены рабочей группы должны проработать детали организации образовательного процесса и в дальнейшем контролировать ход ремонтных работ, исполнение норм безопасности.

фото пресс-службы администрации Псковской области

Планируется, что на время ремонта в школе будет введена классная система обучения, занятия будут проходить в две смены. Также будет скорректирована система организации питания и изменено расписание школьных автобусов. Под сложившиеся условия подстроятся и заведения дополнительного образования. Занятия для начальной школы планируется организовать на базе пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа.

По итогам обсуждения родители учеников согласились на временные неудобства. Особое внимание они обратили на необходимость обеспечения безопасности школьников во время проведения капитального ремонта. «Об этом мы позаботимся в первую очередь», — заверил их председатель комитета по образованию.

Напомним, Пыталовская общеобразовательная школа была возведена в 1962 году, часть здания была пристроена в 1975 году. Единственный капитальный ремонт в здании был сделан в 2008 году. На сегодняшний день в школе обучается свыше 650 детей. Большинство из них проживает в городе Пыталово, часть учеников приезжают из близлежащих населенных пунктов на школьных автобусах.