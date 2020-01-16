Библиотека на Конной отпраздновала 170-летие математического Гагарина

21:27, 16 января 2020, ПАИ

В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) состоялся разговор «о счастье и борьбе», как его назвали библиотекари, посвящённый 170-летию со дня рождения первой русской женщины-математика, доктора философии, профессора Стокгольмского университета, члена-корреспондента Санкт-Петербургской академии наук Софьи Ковалевской. На встречу с читателями библиотеки приехала Валентина Румянцева – директор единственного в мире мемориального музея Софьи Ковалевской в Полибине Великолукского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

фото предоставлено Центральнойгородской библиотекой Пскова

Открывая мероприятие, заведующая читальным залом библиотеки Татьяна Котова представила собравшимся книгу «Будни сельского музея», которая была издана Валентиной Румянцевой в конце 2017 года, и рассказала, что в этой книге автор объясняет, чем же нам так дорога Софья Ковалевская. Согласно Валентине Румянцевой, Софья Ковалевская для России – это Гагарин математики.

Татьяна Котова также напомнила, что «всех нас объединяет» любовь к роману Достоевского «Идиот», в котором семья Епанчиных списана с семьи Корвин-Круковских (девичья фамилия Софьи Ковалевской – Корвин-Круковская). Во всяком случае, прообразом Аглаи Епанчиной стала не кто иная, как старшая сестра Софьи Ковалевской Анна, к которой Достоевский даже сватался, но неудачно.

фото предоставлено Центральнойгородской библиотекой Пскова

Валентина Румянцева в свою очередь рассказала псковичам, с чего начинался музей Софьи Ковалевской в Полибине и как быстро чета московских математиков, которая сперва согласилась этим музеем заниматься, отбыла восвояси, вникнув в предстоявшие им трудности. Ведь в поместье в советское время располагался детский дом, который построили почему-то на месте пруда, старинный парк был застроен жилыми домами, а к единственному в Псковской области сохранившемуся барскому дворцу примыкала котельная, из которой на него сыпался шлак.

Тем не менее, генеральная дирекция «Псковреконструкция» ещё при советской власти смогла выбить деньги на восстановление усадьбы и процесс начался, хотя к 150-летию Софьи Ковалевской дом её детства отреставрировать не успели, поскольку приближался юбилей Пушкина и единственный в мире музей первой женщины-математика на три года лишился федерального финансирования.

Благодаря международным грантам сотрудники музея даже подготовили проект приспособления бывшей полибинской водонапорной башни под мини-обсерваторию, чтобы привлекать в Полибино больше посетителей даже из числа тех, кому кажется, что математика – «это что-то скучное».

фото предоставлено Центральнойгородской библиотекой Пскова

Валентина Румянцева утверждает, что за минувшие 30 лет с начала реставрации музея в Полибине у шведов тоже начало меняться отношение к Софье Ковалевской. Она заметила, что они всё больше и больше ею дорожат – «видимо, мельчает народ, гордиться больше некем».

Собравшиеся в библиотеке на Конной также узнали, как Валентина Румянцева помогла сотрудникам Русского музея и Третьяковской галереи атрибутировать некоторые картины, на которых, как выяснилось, изображены предки Софьи Ковалевской.

«Низкий вам поклон за то, что вы делаете!» – сказал вчера Валентине Румянцевой Почётный гражданин Пскова, бывший директор Генеральной дирекции «Псковреконструкция» Анатолий Васильев.