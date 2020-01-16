Названа доля россиян, которые планируют сменить работу в 2020 году

22:34, 16 января 2020, ПАИ

Почти три четверти опрошенных россиян собираются менять работу в 2020 году, причем 53% из них — по причине недостаточного уровня зарплаты. Таковы обнародованные сегодня результаты опроса сервиса «Работа.ру».

«Только 26% опрошенных планируют продолжить работу на текущем месте в 2020 году. 74% респондентов отметили, что хотят сменить работу», — приводит ТАСС выдержки из исследования.

По данным Росстата, общий уровень безработицы в России остался в ноябре на октябрьском уровне в 4,6% после сентябрьских 4,5%. При этом общая численность безработных в стране составила на конец ноября 3,507 млн человек, — показатель вырос на 31 тыс. человек с данных на конец октября.

Росстат также констатировал, что численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в октябре составила 76,2 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.