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Общество

Названа доля россиян, которые планируют сменить работу в 2020 году

Почти три четверти опрошенных россиян собираются менять работу в 2020 году, причем 53% из них — по причине недостаточного уровня зарплаты. Таковы обнародованные сегодня результаты опроса сервиса «Работа.ру».

«Только 26% опрошенных планируют продолжить работу на текущем месте в 2020 году. 74% респондентов отметили, что хотят сменить работу», — приводит ТАСС выдержки из исследования.

По данным Росстата, общий уровень безработицы в России остался в ноябре на октябрьском уровне в 4,6% после сентябрьских 4,5%. При этом общая численность безработных в стране составила на конец ноября 3,507 млн человек, — показатель вырос на 31 тыс. человек с данных на конец октября.

Росстат также констатировал, что численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в октябре составила 76,2 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.

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