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Общество

Росгидромет: Россия «приговорена» к климатическим катаклизмам

Россия во второй половине XXI века будет «приговорена» к климатическим катаклизмам, а виной всему — «рукотворное изменение климата» человеком. Об этом заявил глава Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов на Гайдаровском форуме, сообщает РИА «Новости».

По его словам, то, что люди делают сейчас, будет отражаться в плане климата на второй половине века и избежать этого не удастся. Будут «и волны жары», «некие темы, связанные с наводнением» и тому подобное. Ко всем этим событиям Катцов предложил «готовиться заранее», подчеркнув, что столь стремительное изменение климата спровоцировал человек и «это медицинский факт».

Он добавил, что некоторое время назад специалисты называли основной задачей попытки снизить влияние на климат антропогенного фактора. Но в последнее время выяснилось, что климатическая система Земли очень инертна. Так что теперь стоит задача адаптации цивилизации к изменениям климата.

Напомним, нынешняя зима в России уже признана самой теплой за всю историю наблюдений. По прогнозам синоптиков, морозов так и не будет. В большинстве регионов РФ в январе будет на 4—6 градусов теплее нормы, в феврале — на 3—4 градуса. Днем редко будет холоднее минус 5 градусов. Снега также почти не будет. По прогнозу, в январе выпадет максимум 10—15 миллиметров осадков, в феврале будет чуть более снежно — 15—20 миллиметров. Весна, как считают синоптики, также будет аномально теплой.

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