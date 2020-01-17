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Экс-главный редактор «Аргументов и фактов» возглавил пресс-службу администрации Пскова

17 января сотрудникам пресс-службы органов местного самоуправления Пскова представят нового руководителя. Им стала Лариса Малкова. До недавнего времени она работала в прес-службе регионального отделения ЛДПР, а до 2019 года возглавляла издание «Аргументы и Факты - Псков». Как сообщили Псквоскому агентству информации в муниципалитете, руководитель пресс-службы Анна Боброва покинула свою должность, но остается в составе отдела.

Лариса Малкова в 1984 году окончила Псковский госудрственный педагогически институт (ПсковГУ) - факультет русского языка и литературы. По направлению работала в школе одного из районов Псковской области, затем в образовательных учреждениях Пскова. 

Позднее пришла в журналистику. Поработала в газетах: «Псковская правда», «Курьеръ», Аргументы и факты - Псков».​

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