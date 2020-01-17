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Общество

Российские колледжи ожидает переформатирование

Российские колледжи ожидает переформатирование с 2021 года. Как пишет газета «Известия», на их основе собираются создать многофункциональные учреждения среднего профессионального образования (СПО), которые разделят на несколько видов в зависимости от потребностей конкретного субъекта России.

Отмечается, что Минпросвещения уже определило модели таких колледжей — комплексную, распределенную и ресурсно-отраслевую.

Так, комплексная модель обеспечит реализацию широкого спектра профилей образовательных программ, востребованных в регионе. Распределительная модель направлена на привлечение сторонних организаций и компаний по необходимому направлению для региона или городского образования.

Ресурсно-отраслевая модель направлена уже на подготовку кадров для крупных работодателей и предприятий с гарантированным рабочим местом после окончания обучения.

Концепцию переформатирования подготовят уже летом, отметили в издании. 

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