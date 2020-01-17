«Лекало» поступило на вооружение Минобороны

09:26, 17 января 2020, ПАИ

Бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало» начало закупать Министерство обороны России, пишет газета «Известия».

Точные параметры сделки собеседники издания не раскрыли, но уже стало известно, что Минобороны планирует приобрести несколько тысяч указанных боеприпасов в течение нескольких лет.

Новейшие боеприпасы предназначены для пушек семейства Д-81 (гладкоствольные танковые пушки), которые установлены на все стоящие на вооружении российские танки: Т-72 различных модификаций, Т-80 и Т-90. Поставку на сумму более 51,5 млн рублей планирует завершить до 30 августа.