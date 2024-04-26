Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На 81 площадке прошёл «Диктант Победы» в Псковской области

Международная историческая акция «Диктант Победы» в шестой раз прошла в Псковской области, её провели на 81 площадке, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

На 81 площадке прошёл «Диктант Победы» в Псковской области. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках акции «Письмо герою» перед началом тестирования участники написали письма бойцам, участвующим в специальной военной операции.

Тест состоял из 25 вопросов по истории Второй мировой войны, пять из которых касались Псковской области. Вопросы были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам.

«Диктант Победы» проходил на площадках образовательных и культурных учреждений, музеев, общественных организаций. Впервые местом проведения стал Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области.

До конца дня можно принять участие в «Диктанте Победы» на сайте проекта. Победители региональных этапов получат подарки, а 20 федеральных победителей – приглашение на парад Победы в Москве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 апреля 2024

До десяти вызовов в день обрабатывает псковская бригада медицины катастроф
26 апреля 2024

Старое покрытие демонтировали на улице Розы Люксембург в Пскове
26 апреля 2024

112 или 103: на какой номер звонить в случае беды, объяснили псковичам
26 апреля 2024

На 81 площадке прошёл «Диктант Победы» в Псковской области
26 апреля 2024

Работников скорой помощи из Бежаниц поздравили с наступающим профессиональным праздником
26 апреля 2024

Порядка 500 вызовов в сутки обслуживает псковская скорая
26 апреля 2024

Память жертв радиационных аварий и катастроф почтили в Пскове
26 апреля 2024

Личность погибшего бойца удалось установить поисковикам в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...