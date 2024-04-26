На 81 площадке прошёл «Диктант Победы» в Псковской области

15:37, 26 апреля 2024, ПАИ

Международная историческая акция «Диктант Победы» в шестой раз прошла в Псковской области, её провели на 81 площадке, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В рамках акции «Письмо герою» перед началом тестирования участники написали письма бойцам, участвующим в специальной военной операции.

Тест состоял из 25 вопросов по истории Второй мировой войны, пять из которых касались Псковской области. Вопросы были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам.

«Диктант Победы» проходил на площадках образовательных и культурных учреждений, музеев, общественных организаций. Впервые местом проведения стал Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области.

До конца дня можно принять участие в «Диктанте Победы» на сайте проекта. Победители региональных этапов получат подарки, а 20 федеральных победителей – приглашение на парад Победы в Москве.