Личность погибшего бойца удалось установить поисковикам в Псковской области

14:56, 26 апреля 2024, ПАИ

Останки советского воина, у которого была подписная вещь – мундштук, обнаружили поисковики в Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале областной военно-патриотической поисковой организации «След «Пантеры».

Отряд «Первый рубеж» смог обнаружить погибшего бойца 1942 года рождения Иванова Николая Арсентьевича. Он родился в деревне Русская Луговая Волжского района Марийской АССР.

Теперь поисковики будут искать родственников бойца.

Ранее сообщалось, что около 400 поисковиков принимают участие в поисковых экспедициях в Пустошкинском и Невельском районах. Кроме того, поисковикам удалось обнаружить останки восьмерых бойцов в Пустошкинском районе.