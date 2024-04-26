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Общество

Личность погибшего бойца удалось установить поисковикам в Псковской области

Останки советского воина, у которого была подписная вещь – мундштук, обнаружили поисковики в Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале областной военно-патриотической поисковой организации «След «Пантеры».

Фото здесь и далее: «След «Пантеры»

Отряд «Первый рубеж» смог обнаружить погибшего бойца 1942 года рождения Иванова Николая Арсентьевича. Он родился в деревне Русская Луговая Волжского района Марийской АССР.

Теперь поисковики будут искать родственников бойца.

Ранее сообщалось, что около 400 поисковиков принимают участие в поисковых экспедициях в Пустошкинском и Невельском районах. Кроме того, поисковикам удалось обнаружить останки восьмерых бойцов в Пустошкинском районе.

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