Работников скорой помощи из Бежаниц поздравили с наступающим профессиональным праздником
Работников скорой помощи из Бежаниц поздравили с наступающим профессиональным праздником, который отмечается 28 апреля, пишет газета «Сельская новь».
Медиков поздравила первый заместитель главы администрации Бежаницкого района Елена Иванова. Она пожелала им здоровья, профессионального долголетия и спокойных дежурств.
Кроме того, Елена Иванова вручила почётную грамоту администрации Бежаницкого района за многолетний добросовестный труд фельдшеру скорой медицинской помощи Надежде Степановой, а благодарственные письма главы Бежаницкого района получили фельдшер скорой медицинской помощи Виктория Маркова и водители автомобилей скорой медицинской помощи Алексей Игнатьев и Михаил Перфильев.
Работников скорой помощи из Бежаниц поздравили с наступающим профессиональным праздником