Работников скорой помощи из Бежаниц поздравили с наступающим профессиональным праздником

15:30, 26 апреля 2024, ПАИ

Работников скорой помощи из Бежаниц поздравили с наступающим профессиональным праздником, который отмечается 28 апреля, пишет газета «Сельская новь».

Медиков поздравила первый заместитель главы администрации Бежаницкого района Елена Иванова. Она пожелала им здоровья, профессионального долголетия и спокойных дежурств.

Кроме того, Елена Иванова вручила почётную грамоту администрации Бежаницкого района за многолетний добросовестный труд фельдшеру скорой медицинской помощи Надежде Степановой, а благодарственные письма главы Бежаницкого района получили фельдшер скорой медицинской помощи Виктория Маркова и водители автомобилей скорой медицинской помощи Алексей Игнатьев и Михаил Перфильев.