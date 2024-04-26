Открытие филиального этапа конкурса профмастерства «Почты России» состоялось в Пскове

14:50, 26 апреля 2024, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и руководитель УФПС Псковской области Ольга Беляцкая приняли участие в открытии филиального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший в профессии» УФПС Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Мы должны уважать, ценить, поддерживать и отмечать людей труда, ведь достойный труд каждого – это гарантия благополучия семьи и развития страны. Люди, связанные с почтой, это особенные труженики. Почта везде, это непосредственная связь с людьми. Эти люди – это и помощники, и психологи, они настоящие трудяги!» – отметил Игорь Иванов, подчеркнув, что профсоюзы постоянно говорят о необходимости популяризации рабочих профессий на государственном уровне.

Всероссийский конкурс профмастерства «Почты России» проводится ежегодно при поддержке профсоюза работников связи России.