«Люблю» и «солнышко» стали наиболее популярными паролями в России

10:37, 17 января 2020, ПАИ

«Пароль», «йцукен», «я», «любовь» и «привет» стали наиболее популярными в России паролями. Как пишет газета «Известия», также в десятку входят «наташа», «люблю», «максим», «андрей» и «солнышко».

Согласно исследованию DeviceLock, самые популярные в мире пароли состоят из наиболее простых сочетаний клавиш: 123456 и qwerty, их комбинаций (например, 1q2w3e). Кроме того, в топ-10 попали пароли password и 111111.

Представители банков, которые опросило издание, считают, что использование простых и распространенных паролей говорит о низкой компьютерной грамотности. Финансовые организации активно работают над кибербезопасностью аккаунтов даже со слабыми паролями, добавил антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.