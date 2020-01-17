77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают Великие Луки

09:51, 17 января 2020, ПАИ

17 января в Великих Луках отмечают 77-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук, в этот день в городе пройдут торжественные мероприятия, посвященные памятной дате.

В 10:00 на Летней эстраде стартует военно-патриотическая игра «Юнармия - Великие Луки - 2020». Через час на братском кладбище воинов Советской Армии состоится церемония возложения цветов и минута молчания, а в 11:15 там же пройдет божественная панихида.

В 11:40 на площади Ленина пройдёт торжественное возложение цветов к стеле «Город воинской славы», а в 12:00 у вечного огня начнется торжественный митинг, по окончанию которого участники возложат цветы к вечному огню и памятникам воинской славы.

Завершатся памятные мероприятия в 16:00 праздничным вечером, который состоится в Великолукском драматическом театре.

Рано утром 16 января 1943 года советские войска взяли крепость Великих Лук, а в районе железнодорожного узла в этот день вместе со штабом 277-го пехотного полка сдался в плен начальник фашистского гарнизона подполковник фон Засс. 17 января там же были уничтожены последние сопротивляющиеся вражеские группы.

Наступательная операция советских войск под Великими Луками имела далеко идущие последствия. Она сковала до десяти немецких дивизий, вынудив противника усилить свои войска на данном направлении шестью дивизиями. Фашистское командование не смогло использовать их на других важнейших участках фронта, в частности, под Сталинградом. Маршал Георгий Жуков отмечал, что операция под Великими Луками имела важное значение и для прорыва ленинградской блокады.