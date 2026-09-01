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Борис Елкин: Имя псковского десанта давно стало символом отваги и истинного мужества

76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизия отмечает 87-ю годовщину со дня образования. Имя псковского десанта давно стало символом отваги, верности долгу и истинного мужества, отметил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

  • Легендарная 76-я дивизия ВДВ отмечает 87-ю годовщину со дня образования
    Фото: ПАИ
  • Легендарная 76-я дивизия ВДВ отмечает 87-ю годовщину со дня образования
    Фото: ПАИ
  • Легендарная 76-я дивизия ВДВ отмечает 87-ю годовщину со дня образования
    Фото: ПАИ
  • Легендарная 76-я дивизия ВДВ отмечает 87-ю годовщину со дня образования
    Фото: ПАИ

Глава города подчеркнул, что на протяжении всей своей славной истории дивизия воплощает в себе честь и героизм, а её бойцы раз за разом доказывают: сила и дух российского десантника способны преодолеть любые преграды и добиться победы даже в самых сложных условиях.

Сегодня псковский десант с честью выполняет задачи государственной важности в зоне специальной военной операции. «Пусть рядом всегда будут надёжные товарищи, а дома – любящие семьи. Пусть небо над нами остаётся мирным, а боевое братство помогает справляться с любыми испытаниями!» – заключил Борис Елкин.

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