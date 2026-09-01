Борис Елкин: Имя псковского десанта давно стало символом отваги и истинного мужества

11:38, 01 сентября 2026, ПАИ

76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизия отмечает 87-ю годовщину со дня образования. Имя псковского десанта давно стало символом отваги, верности долгу и истинного мужества, отметил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Глава города подчеркнул, что на протяжении всей своей славной истории дивизия воплощает в себе честь и героизм, а её бойцы раз за разом доказывают: сила и дух российского десантника способны преодолеть любые преграды и добиться победы даже в самых сложных условиях.

Сегодня псковский десант с честью выполняет задачи государственной важности в зоне специальной военной операции. «Пусть рядом всегда будут надёжные товарищи, а дома – любящие семьи. Пусть небо над нами остаётся мирным, а боевое братство помогает справляться с любыми испытаниями!» – заключил Борис Елкин.