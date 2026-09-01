Псковские профсоюзы договорились о сотрудничестве с калининградскими коллегами
Председатели областных организаций отраслевых профсоюзов Псковской области посетили Калининград для знакомства с коллегами, обмена наработками и укрепления межрегионального сотрудничества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
Встреча прошла на площадке союза «КОООП», а псковскую делегацию встретили председатель Калининградского областного союза организаций профсоюзов Виталий Вениславский и актив профсоюзного движения региона.
Встреча прошла в формате открытого диалога, где каждая сторона делилась успешными практиками и обсуждала актуальные вызовы времени.
Члены профсоюзов обсудили планы совместных мероприятий и развитие партнёрских связей между регионами, общие подходы и точки соприкосновения в вопросах поддержки участников СВО и их семей, стратегии привлечения новых членов в профсоюзные ряды и повышение мотивации, а также возможности санаторно-курортного оздоровления работников.
Также в рамках встречи было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между областными организациями жизнеобеспечения Псковской и Калининградской областей.
«Визит получился насыщенным и продуктивным. Уверены, что приобретённый опыт и новые контакты послужат на благо трудящихся обоих регионов», – подчеркнул председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
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