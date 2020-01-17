Документы об освобождении Варшавы от фашистов рассекретило Минобороны РФ

11:32, 17 января 2020, ПАИ

Уникальные документы опубликованы к 75-летию освобождения Красной армией Варшавы от оккупантов. Они свидетельствуют о варварстве фашистов в концлагерях и героизме Красной армии, передает ТАСС.

Архивные документы позволили установить, что потери при освобождении Польши составили 600 тысяч человек. Кроме того, отмечается экономическая помощь Советского союза в восстановлении Польши.

Раздел начинается с подборки документов военных лет о Варшавском восстании в августе- октябре 1944 года. Восстание, по словам участников исторических событий, было слабо подготовлено и проводилось с политическими целями, не учитывающими ожидания и надежды большей части населения Польши. Командование Красной армии оказывало поддержку Варшавскому восстанию: поставляло продукты, вооружение.

Согласно данным документов, подразделения Армии Крайовой уничтожили украинцев и евреев, которые остались в городе. Спасавшихся из немецкого плена советских офицеров насильно удерживали в заложниках.

Варшава была освобождена войсками Красной Армии 17 января 1945 года. Кроме того, были перечислены отличившиеся в боях соединения и части. Наградные листы содержат описание подвигов красноармейцев, что говорит о самоотверженности, героизме и отваге воинов Красной Армии.

Особое место в документах занимают свидетельства варварства, совершенного немецкими оккупантами, которые разрушили дома и целые кварталы, памятники, культурные ценности. Почти в каждом дворе есть могилы, по улицам разбросаны трупы поляков.

При восстановлении экономики Польши СССР оказало огромную поддержку. Передавалось имущество, посевы, скот, продовольствие, а также помогали восстановить разрушенные сооружения.

Оказывалась также и медицинская помощь – около 3 000 жителей госпитализировали, передали целый железнодорожный вагон ценнейших медикаментов. Особую ценность представляют документы о террористической деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной армии на территории Литвы, Белоруссии и Польши в 1944-1945 годах.

В конце 2019 года редакция Псковского агентства информации подготовила проект о материалах конференции. Его участниками стали порядка 80 специалистов в области истории, в вопросах изучения Великой Отечественной войны.

В частности, особое внимание уделялось рассекреченным документам о злодеяниях вражеской армии и о концлагере на территории Псковской области.