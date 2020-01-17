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Общество

В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при использовании банкомата

В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при использовании банкомата. Среди опасностей эксперты перечислили скриммеры – считывающие данные накладки на картоприемники, запоминающие пин-коды накладные клавиатуры и скрытые камеры. В этом случае клиентам банка следует внимательно проверять, не установлены ли на банкомат посторонние устройства.

Также появляется все больше мошенников, использующих методы социальной инженерии. Злоумышленники часто «забывают» карту в картоприемнике и обвиняют вытащившего ее из банкомата человека в воровстве денежных средств с его счета. Мошенников можно отпугнуть, вызвав полицию.

Ещё одним способом мошенничества являются звонки и сообщения якобы из службы безопасности «банка», когда клиента просят приехать к банкомату, чтобы «повысить безопасность», «сменить пароль» и прочее. В итоге банковская карта привязывается к чужому номеру телефона, что позволяет злоумышленникам вывести деньги.

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными внутри банков, так как злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам. Также стоит подключить смс-оповещение о проводимых транзакциях и установить ограничение на сумму снятия. эти действия помогут не потерять крупную сумму денег даже при удавшемся мошенничестве.

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