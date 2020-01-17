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Общество

Финал фильма о трагедии с псковскими подростками снимут 19 января

19 января в Екатеринбурге состоятся съёмки финальной сцены художественного фильма московского режиссёра Александра Ханта «Межсезонье». Эта картина о подростковом насилии, она основана на реальных трагических событиях, произошедших в двумя подростками из Пскова  в Стругах Красных в 2016 году, пишет «Комсомольская правда - Урал».

На продолжение съёмок фильма приглашаются девочки и мальчики от 14 до 17 лет. Всего планируется набрать около 500 детей, которые будут участвовать в массовке на финальной сцене фильма. По поводу кастинга следует обращаться по телефону 8(912) 235-94-68.

«Межсезонье» - история про двух подростков, парня и девушку, которые пытаются отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Пытаясь доказать свое право на свободу и индивидуальность, ребята переходят черту дозволенного, превращаются из Ромео и Джульетты в Бонни и Клайда — в мстителей всему миру, в котором им не нашлось места», - говорится к аннотации к фильму.

14 ноября 2016 года 15-летние школьники из Пскова, скрываясь в доме в Стругах Красных, обстреляли автомобиль полиции, на котором стражи порядка подъехали, чтобы по обращению родителей одного из подростков разыскать попавших три дня назад детей. Полицейские пытались уговорить несовершеннолетних сдаться, однако подростки погибли.

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