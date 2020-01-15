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Младенца оставили на морозе у дверей поликлиники в Кемеровской области

В Кемеровской области в городе Юрга 16 января к дверям поликлиники мужчина подбросил новорожденного ребенка. Он попал в объектив видеокамеры наружного наблюдения, передает RT.

Неизвестный мужчина в темной одежде подошел к главному входу поликлиники с ребенком на руках. Оставив девочку на земле, он убежал. Позже удалось установить, что новорожденная оказалась из многодетной семьи.

Полиция нашла родителей ребенка. Семья считается благополучной, помимо брошенного ребенка у них еще 4 или 5 детей. По словам детского омбудсмена Кузбасса Дмитрия Кислицына, девочку пристроят в приемную семью. Жизни и здоровью младенца ничего не угрожает.

По статье «Оставление в опасности» было возбуждено уголовное дело.

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