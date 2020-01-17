Крещенских морозов не будет в Псковской области

12:37, 17 января 2020, ПАИ

В Псковской области не будет крещенских морозов, сообщила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«И 19 января, и в ближайшие три-четыре дня днём и ночью температуры будут положительные от 0 до +5, ветер южных направлений. Осадки в виде дождя. Возможны прояснения, будет выглядывать солнышко», - уточнила специалист.

Затем есть вероятность, что погода станет «немножко зимней» - минусовые температуры будут и днём, и ночью. «Минус будет небольшой, но стабильный, может, что-то у нас и получится с кусочком зимы. Пойдёт снег, есть вероятность, что реки и озёра начнут понемногу замерзать. Другое дело - надолго ли», - подытожила Тала Нещадимова.