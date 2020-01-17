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Общество

Сертификаты на профобучение по программам нацпроекта «Демография» начали выдавать в Псковской области

Выдача сертификатов на профобучение по программам национального проекта «Демография» началась в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, сертификаты выдаются рамках федеральных проектов «Старшее поколение» и «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Чтобы получить сертификат, нужно обратиться в центр занятости населения по месту проживания. При этом можно самому выбрать курс. Отмечается, что во время обучения слушателям курсов будут выплачивать стипендию, равную сумме МРОТ.

Так, на курсы уже получили возможность пойти граждане предпенсионного возраста и старше 50 лет, а также матери в декретном отпуске и домохозяйки, воспитывающие дошкольников.

В прошлом году областная служба занятости направила на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 640 человек предпенсионного возраста (250% от контрольного показателя).

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