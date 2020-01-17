Михаил Ведерников поздравил великолучан с 77-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

14:04, 17 января 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил великолучан с 77-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Обращение главы региона зачитал руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев в ходе торжественного митинга, который 17 января прошёл на братском захоронении воинов Советской Армии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Глава региона отметил, что памятные мероприятия в Великих Луках открывают программу 75-летия Великой Победы в Псковской области. Он подчеркнул, что как и для многих жителей Северо-Запада России, для великолучан история разделилась на две части: до и после Великой Отечественной войны. По словам губернатора, за годы войны полностью изменился облик города и его пришлось восстанавливать из руин, воссоздавать промышленность.

«Благодаря военным и трудовым подвигам своих жителей Великие Луки сегодня являются промышленной столицей Псковской области, - подчеркнул глава региона в своем послании. - Город растет за счет целого ряда сильных производств и известного на всю страну электротехнического кластера. Мы должны сделать все, чтобы быть достойными этого наследия, с уважением и благодарностью относиться к ветеранам и свидетелям тех событий».

В рамках мероприятий состоялась панихида. Присутствующие почтили память павших земляков минутой молчания, а также возложили цветы к стеле «Город воинской славы» на Площади Ленина, к Вечному Огню и другим монументам.

Завершится памятный день праздничным вечером в Великолукском драматическом театре.

Наступательная операция по освобождению Великих Лук, которая началась 24 ноября 1943 года, продолжалась почти 2 месяца. Утром 16 января была взята великолукская крепость, в районе железнодорожного узла в этот день вместе со штабом 277-го пехотного полка сдался в плен начальник немецкого гарнизона. 17 января остатки гарнизона противника, который насчитывал 7 тысяч воинов, были окончательно уничтожены.